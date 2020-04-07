Минздрав будет раз в день публиковать данные по заболеваемости коронавирусом в Украине, - ЦОЗ

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минздрав,цоз,коронавирус

Министерство здравоохранения только один раз в день будет сообщать статистику по заболеваемости коронавирусом COVID-19 в Украине

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр общественного здоровья в Украине в Facebook.

"Обращаем внимание, что обнародование данных по заболеваемости COVID-19 в Украине от Центра общественного здоровья и Министерства здравоохранения Украины будет происходить раз в сутки каждое утро в 9:30", - говорится в сообщении.

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Минздрав будет раз в день публиковать данные по заболеваемости коронавирусом в Украине, - ЦОЗ 01

Коронавирус и карантин
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Топ комментарии
+8 Vitaly Ytsuken
Минздрав будет раз в день публиковать данные по заболеваемости коронавирусом в Украине, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 1158
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07.04.2020 07:40
+6 Юрій Ан
На сайте минздрава можно найти рекламу ресторанов, рецепты лечения диареи и еще хз что, только не статистику по вирусу.
Небось, тоже Дубилету заказывали?

На белорусском сайте ищешь статистику и сразу все видишь.

Дебылы, мля.
В этом вся ваша квалификация, так вы и лечите!
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07.04.2020 07:36
+5 саша паламарчук
Мертві не потіють, сиди дома .
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07.04.2020 07:28
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