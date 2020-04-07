Почти три тысячи человек стали жертвами коронавируса в Нью-Йорке, количество зараженных приближается к 70 тыс., - мэрия

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сша,нью-йорк,коронавирус

Количество случаев заражения коронавирусом в городе Нью-Йорк приближается к 70 тысячам, число смертей почти достигло 3 тысяч.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится на сайте мэрии.

По последним данным, у 68 тыс. 776 человек подтвердился коронавирус, из них 15 тыс. 333 были госпитализированы, 2 тыс. 738 человек умерли.

На первом месте по количеству заболевших находится боро Куинс - 23 083, на втором Бруклин - 18 434. За ними следуют боро Бронкс - 13 680, Манхэттен - 9 691 и Статен-Айленд - 3851.

На сайте отмечается, что больше всего заражений наблюдается в возрастной группе от 45 лет и старше, смертей - от 75 лет. Кроме того, среди заболевших мужчин больше, чем женщин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В США количество умерших от COVID-19 превысило отметку в 10 тыс.

Город Нью-Йорк является эпицентром эпидемии коронавируса в США, здесь и в одноименном штате фиксируются самые высокие показатели.

Боро - единица административного деления Нью-Йорка, всего в городе пять боро.

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Коронавирус и карантин
карантин Нью-Йорк США COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+3 Кирпичев
В Англии в марте 2019 умерло 2400 человек, а в марте 2020 - 2600. А где же вирус? Обращаю внимание на полное отсутствие сравнительной статистики по смертности, т.к. никакого роста смертности нигде не наблюдается. Главный рассадник вируса - СМИ и телевизор.
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07.04.2020 08:00
+2 Mihalich e51ccc0f
В США протестовано три мільйони чоловік. Виявлено 350 тисяч інфікованих. Померло - близько 11 тисяч. Тобто, тестування виявляє одного інфікованого з дев'яти. А ще американці вважають, що треба кількість померлих помножити на 500, щоб отримати нижню межу інтервала, в яком перебуває кількість інфікованих. І помножити на 800 для верхньої межі.
Тобто, в США кількість інфікованих 5,5 - 8,8 млн. В Україні - в межах 19 тис. - 30,4 тис. В Україні проведено 5800 тестів. Виявлено 1300 інфікованих. Тобто маємо повну нісенітницю з даними.
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07.04.2020 07:48
+2 PVol 69
Кому проводять тест, той інфікований. Не хочете бути інфікованими, не проводьте над собою лишніх тестів.
Америкоси пишуть, до речі, що хворих на коронавірус так само днем з вогнем не знайдеш, як і хворих на СНІД. Лікарні далі порожні. Де ті тисячі померлих, знають лише автори фейкодемії.
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07.04.2020 07:54
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