COVID-19: в мире заболели более 1 млн 348 тыс. человек, умерли - 74,8 тыс., выздоровели - 284,8 тыс.. ИНФОГРАФИКА

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По состоянию на утро 7 апреля во всем мире зарегистрировали 1 347 892 случая заражения коронавирусом. На первом месте по количеству заражений остаются США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

Победили болезнь за это время 284 802 человека. Также во всем мире зарегистрировали 74 807 (69 487 за вчера) летальных случаев.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 10 986 человек, только в Нью-Йорке скончались 3 485 человек. Число выздоровевших достигло 19 828, заболевших - 368 196.

В Италии за это время заболели 132 547 человек. В то же время умерли 16 523, вылечились 22 837 человек.

Испания сообщает о 136 675 инфицированных. Среди них 40 437 выздоровели, 13 341 человек умер.

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Больше всего летальных случаев зарегистрировали в Италии, в Испании, США и Франции.

Так, во Франции умерли 8 926 человека, в Германии - 1 810, в Великобритании – 5 385, в Иране – 3 739, в Нидерландах – 1 874, Бельгии - 1 632, в Турции - 649.

В РФ и число зараженных достигло 6 343 человек, умерли - 47; в Беларуси - 700, умерли - 13; в Польше - 4 413, умерли - 107; в Молдове - 965, умерли - 19; в Венгрии - 744, умерли - 38; в Румынии - 4 057, умерли - 176; в Словакии - 534, умерли - 2.

Напомним, по состоянию на утро 6 апреля в Украине подтверждены 1319 случаев COVID-19 в Украине, 38 человек умерли, 28 - выздоровели, за сутки поступило 373 подозрения