Пик распространения коронавируса в Украине ожидается 14-15 апреля, - Минздрав

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире ток-шоу "Свобода слова", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на zn.ua.
"Мы видим сценарий (распространения коронавируса. - Ред.) и у нас каждый день есть обновленный прогноз, и нам говорят 14-15 апреля - будет большая нагрузка на систему здравоохранения", — сказал Ляшко.
Он отметил, что в эти дни ожидается наибольшая смертность от коронавируса и все меры направлены на то, чтобы потенциальные последствия распространения инфекции в Украине растянуть во времени.
При этом Ляшко призвал не нарушать правила карантина, а также не скупать медикаменты в аптеках без необходимости.
"Это — кризис, который мы должны преодолеть", — отметил он.
(птичка гнізнечка не в"є, дівка косу не плете...) - пом"ятайте...
не подвезут - не померяют - будет как сейчас.
не будут тестировать вообща - вообще заболевших не будет
все в твоих руках, Ляшок
или глав-зебила или Ермака (кто там у вас всем распоряжается?)