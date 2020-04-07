Пик распространения коронавируса в Украине ожидается 14-15 апреля, - Минздрав

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В Украине ожидается пик распространения коронавируса 14-15 апреля.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире ток-шоу "Свобода слова", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на zn.ua.

"Мы видим сценарий (распространения коронавируса. - Ред.) и у нас каждый день есть обновленный прогноз, и нам говорят 14-15 апреля - будет большая нагрузка на систему здравоохранения", — сказал Ляшко.

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Он отметил, что в эти дни ожидается наибольшая смертность от коронавируса и все меры направлены на то, чтобы потенциальные последствия распространения инфекции в Украине растянуть во времени.

При этом Ляшко призвал не нарушать правила карантина, а также не скупать медикаменты в аптеках без необходимости.

"Это — кризис, который мы должны преодолеть", — отметил он.