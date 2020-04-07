Пик распространения коронавируса в Украине ожидается 14-15 апреля, - Минздрав

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Пик распространения коронавируса в Украине ожидается 14-15 апреля, - Минздрав

В Украине ожидается пик распространения коронавируса 14-15 апреля.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире ток-шоу "Свобода слова", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на zn.ua.

"Мы видим сценарий (распространения коронавируса. - Ред.) и у нас каждый день есть обновленный прогноз, и нам говорят 14-15 апреля - будет большая нагрузка на систему здравоохранения", — сказал Ляшко.

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Он отметил, что в эти дни ожидается наибольшая смертность от коронавируса и все меры направлены на то, чтобы потенциальные последствия распространения инфекции в Украине растянуть во времени.

При этом Ляшко призвал не нарушать правила карантина, а также не скупать медикаменты в аптеках без необходимости.

"Это — кризис, который мы должны преодолеть", — отметил он.

Коронавирус и карантин
карантин Минздрав Ляшко Виктор COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+15 Вася Шевченко f77d76ba
Зі Святим БЛАГОВІЩЕННЯМ Вас, добрі люди!
Пік поширення коронавірусу в Україні очікується 14-15 квітня, - МОЗ - Цензор.НЕТ 8111

(птичка гнізнечка не в"є, дівка косу не плете...) - пом"ятайте...
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07.04.2020 09:09
+11 Viktor Kulyk
подвезут партию тестов - померяют - будет максимум
не подвезут - не померяют - будет как сейчас.
не будут тестировать вообща - вообще заболевших не будет

все в твоих руках, Ляшок
или глав-зебила или Ермака (кто там у вас всем распоряжается?)
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07.04.2020 08:56
+8 Sergei Sergeev 8d881f65
" и у нас каждый день есть обновленный прогноз, и нам говорят",какой прогноз,побойтесь Бога,с тем количеством тестов,которое вы делаете,о каких то прогнозах говорить вообще смешно.Харьковская область 1 выявленный,кто верит в эти сказки и этим "профессионалам"!?
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07.04.2020 09:01
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