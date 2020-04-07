Если бы в парках соблюдали правила карантина - их разрешили бы посещать, - главный санврач Ляшко

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Если бы в парках соблюдали правила карантина - их разрешили бы посещать, - главный санврач Ляшко

Власть вынуждена закрывать парки для посещения, поскольку народ не придерживается правил социального разрыва и контактирует друг с другом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил в эфире "Свободы слова" на ICTV.

"Мы понимаем, что если бы в парках придерживались тех вещей, которые мы пропагандируем: чтобы был социальный разрыв, чтобы не контактировали, их можно было бы разрешить. К сожалению, ситуация не такая. К сожалению, мы еще не можем дорасти до того уровня сознания, когда предлагают воздержаться от контактов, и мы будем воздерживаться от этих контактов", - рассказал главный санврач.

По его словам, только строгие ограничительные меры позволяют нашим людям воздержаться от контактов.

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Коронавирус и карантин
карантин Ляшко Виктор COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+13 Привет
В АТБ зайди клоун...или другой супермаркет...и посмотри там на "социальный разрыв"..
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07.04.2020 09:18
+13 Fantomas
в парке где другого человека ещё поискать нужно нельзя гулять на свежем воздухе
в эпицентре в закрытом помещении где шастают толпы людей и лапают всё друг за другом товары то можно
эта ЗЕ власть забыла что уже не в 95м квартале
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07.04.2020 09:18
+9 Привет
На очередь перед Новой почтой посмотри...на очереди перед магазинами в которые пускают по несколько человек...
Заставь дураков богу молится...они и лоб разобьют....это про тупое зеленое стадо...
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07.04.2020 09:19
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