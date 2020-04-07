Если бы в парках соблюдали правила карантина - их разрешили бы посещать, - главный санврач Ляшко

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Власть вынуждена закрывать парки для посещения, поскольку народ не придерживается правил социального разрыва и контактирует друг с другом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил в эфире "Свободы слова" на ICTV.

"Мы понимаем, что если бы в парках придерживались тех вещей, которые мы пропагандируем: чтобы был социальный разрыв, чтобы не контактировали, их можно было бы разрешить. К сожалению, ситуация не такая. К сожалению, мы еще не можем дорасти до того уровня сознания, когда предлагают воздержаться от контактов, и мы будем воздерживаться от этих контактов", - рассказал главный санврач.

По его словам, только строгие ограничительные меры позволяют нашим людям воздержаться от контактов.

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