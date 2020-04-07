Если бы в парках соблюдали правила карантина - их разрешили бы посещать, - главный санврач Ляшко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил в эфире "Свободы слова" на ICTV.
"Мы понимаем, что если бы в парках придерживались тех вещей, которые мы пропагандируем: чтобы был социальный разрыв, чтобы не контактировали, их можно было бы разрешить. К сожалению, ситуация не такая. К сожалению, мы еще не можем дорасти до того уровня сознания, когда предлагают воздержаться от контактов, и мы будем воздерживаться от этих контактов", - рассказал главный санврач.
По его словам, только строгие ограничительные меры позволяют нашим людям воздержаться от контактов.
в эпицентре в закрытом помещении где шастают толпы людей и лапают всё друг за другом товары то можно
эта ЗЕ власть забыла что уже не в 95м квартале
Заставь дураков богу молится...они и лоб разобьют....это про тупое зеленое стадо...