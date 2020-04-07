На утро 7 апреля зафиксированы 1462 случая COVID-19 в Украине, 45 человек умерли, 28 - выздоровели, - Минздрав

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 7 апреля в Украине 1462 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 45 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки были зафиксированы 143 новых случая", - сообщили в министерстве.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
▪️ Винницкая область - 77 случаев;
▪️ Волынская область - 34 случая;
▪️ Днепропетровская область - 15 случаев;
▪️ Донецкая область - 10 случаев;
▪️ Житомирская область - 11 случаев;
▪️ Закарпатская область - 38 случаев;
▪️ Запорожская область - 41 случай;
▪️ Ивано-Франковская область - 160 случаев;
▪️ Кировоградская область - 53 случая;
▪️ г. Киев - 253 случая;
▪️ Киевская область - 97 случаев;
▪️ Львовская область - 29 случаев;
▪️ Луганская область - 3 случая;
▪️ Одесская область - 30 случаев;
▪️ Полтавская область - 12 случаев;
▪️ Ривненская область - 40 случаев;
▪️ Сумская область - 51 случай;
▪️ Тернопольская область - 168 случаев;
▪️ Харьковская область - 1 случай;
▪️ Херсонская область - 13 случаев;
▪️ Хмельницкая область - 10 случаев;
▪️ Черновицкая область - 247 случаев;
▪️ Черкасская область - 62 случая;
▪️ Черниговская область - 7 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 7 апреля 2020 г. в Центр поступили 521 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступили 6385 сообщений о подозрении на COVID-19.
аби ще не завозили з інших країн, де вирує вірус.
Сподіваюсь, вони не заражають інших.