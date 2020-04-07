В Украине 691 человек с COVID-19 госпитализирован, из них 34 - дети, - главный санврач Ляшко

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30 пациентов с коронавирусной болезнью находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких.

Об этом сообщил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"На данный момент в учреждениях здравоохранения с диагнозом COVID-19 находится 691 человек, из них 34 дети. На аппаратах ИВЛ находятся 30 человек" , - рассказал Ляшко.

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