Госсекретарь США Помпео поблагодарил Зеленского за помощь в возвращении американцев домой

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Государственный секретарь США Майк Помпео поблагодарил Президента Украины Владимира Зеленского за помощь в возвращении американцев, которые не смогли выехать из-за закрытия границ.

Об этом Помпео написал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Хорошо поговорили с Владимиром Зеленским сегодня. Я поблагодарил его за помощь Украины в возвращении американцев домой, в том числе более 200 добровольцев Корпуса мира", - отметил Помпео.

"Вместе мы продолжаем сосредоточиваться на реформах и привлечении России к ответственности за гуманитарные условия на Донбассе", - добавил он.

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