Госсекретарь США Помпео поблагодарил Зеленского за помощь в возвращении американцев домой
Государственный секретарь США Майк Помпео поблагодарил Президента Украины Владимира Зеленского за помощь в возвращении американцев, которые не смогли выехать из-за закрытия границ.
Об этом Помпео написал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Хорошо поговорили с Владимиром Зеленским сегодня. Я поблагодарил его за помощь Украины в возвращении американцев домой, в том числе более 200 добровольцев Корпуса мира", - отметил Помпео.
"Вместе мы продолжаем сосредоточиваться на реформах и привлечении России к ответственности за гуманитарные условия на Донбассе", - добавил он.
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