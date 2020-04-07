За сутки коронавирус обнаружили у 32 медиков и девяти детей, - главный санврач Ляшко

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Из 143 зарегистрированных за минувшие сутки случаев коронавируса девять случаев зафиксированы у детей и 32 - у медицинских работников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"За прошедшие сутки мы зарегистрировали 143 новых случая коронавирусной болезни, подтвержденные лабораторным заключением ПЦР-реакции", - сказал Ляшко.

Кроме того, по его словам, за минувшие сутки был выявлен 521 человек, из которых 41 ребенок, с подозрением на коронавирус.

"Из 143 зарегистрированных случаев коронавирусной болезни 9 случаев зарегистрировано у детей и, к сожалению, 32 - у медицинских работников", - отметил главный санврач.

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Также он добавил, что из 143 человек в больницы госпитализировали 35, из которых 2 детей и один медработник, 7 человек находятся в тяжелом, критическом соостоянии и подключены к аппаратам ИВЛ.

Напомним, по состоянию на утро 7 апреля в Украине в целом зафиксировано 1462 случая COVID-19, из них 45 - летальные.