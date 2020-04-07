К "антиКоломойскому" законопроекту внесли более 16 тыс. поправок, - нардеп от "Голоса" Железняк

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К банковскому законопроекту, который должен урегулировать вопрос выведенных с рынка и национализированных банков, внесли уже более 16 тыс. поправок - это абсолютный рекорд в истории Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

"Итак, после 22:00 потенциал по поправкам исчез и больше их не поступало. Поэтому .... финальная цифра и абсолютный рекорд украинского парламента получает закон о банках и 16000+ поправок в него!!!! Ориентировочная точная цифра 16335, но пока секретариат работает над сводкой", - говорится в сообщении.

К слову, в законопроект о рынке земли было подано около 4 тыс. поправок.

Напомним, что законопроект устанавливает четкие рамки судебного пересмотра решений Национального банка Украины, а также сокращает возможности судов по установлению размера ущерба, нанесенного бывшим владельцам банка в результате выведения его с рынка. При этом в законопроекте прописано, что признание решения о выводе банка с рынка незаконным не может быть основанием для его отмены.

Принятие этого закона было требованием Международного валютного фонда.

Законопроект получил название "антиколомойского", так как он существенно усложнит возможные попытки Игоря Коломойского вернуть национализированный в 2016 году Приватбанк или получить компенсацию за него.

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