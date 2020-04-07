Минздрав планирует создать временные госпитали для пациентов с короновирусом в легкой форме, - главный санврач Ляшко

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Минздрав планирует создать временные госпитали для людей с легкой формой коронавирусной болезни, у которых нет возможности самоизолироваться.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"В настоящее время Минздрав готовит рекомендации для открытия временных госпиталей для размещения больных с коронавирусной болезнью, наша цель – открывать такие госпитали для тех, у кого будет легкая форма болезни и у кого не будет возможности самоизолироваться. Это позволит нам более качественно наблюдать за больными коронавирусной болезнью и в случае необходимости транспортировать их в полноценные учреждения здравоохранения , где можно проводить реанимационные мероприятия", - сказал он.

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Напомним, по состоянию на утро 7 апреля в Украине в целом зафиксировано 1462 случая COVID-19, из них 45 - летальные.

Коронавирус и карантин
больница карантин Ляшко Виктор COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+5 Mykola Vovk
Вчера минздрав сказал, что лечение легких больных будет за счёт самих больных.
Эти городки тоже за их счёт?
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07.04.2020 10:34
+4 Доктор Фрейд
Це тіпа стара армійська палатка з дерев`яними нарами і відром посередині?
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07.04.2020 10:42
+4 Гыг с Вами
опять неточности...надо указывать,с каким именно граничным ай кью.а то начнет косить всех,у кого выже 120 МОЗ планує створити тимчасові госпіталі для пацієнтів з короновірусом у легкій формі, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 9729

МОЗ планує створити тимчасові госпіталі для пацієнтів з короновірусом у легкій формі, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 1052
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07.04.2020 10:46
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