Убийца словацкого журналиста Куцяка получил 23 года тюрьмы: ранее в отставку ушли премьер и глава МВД

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Суд в словацком городе Пезинок в понедельник, 6 апреля, приговорил бывшего военнослужащего Мирослава Марчека к 23 годам лишения свободы по делу о резонансном убийстве журналиста Яна Куцияка.

Об этом со ссылкой на DW информирует Цензор.НЕТ.

Сторона обвинения требовала для Марчека 25 лет и уже обжаловала решение судьи. Бывший военнослужащий наряду с еще тремя подозреваемыми был арестован в сентябре 2018 года, а через несколько месяцев сознался в убийстве журналиста.

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Журналист Ян Куцяк был застрелен вместе со своей невестой в период с 22 по 25 февраля. Тело 27-летнего репортера и его подруги-сверстницы нашли в их доме в населенном пункте Велька Мача недалеко от города Трнава. Причиной смерти стали огнестрельные ранения: журналисту пуля попала в грудь, его девушке - в голову. Наиболее вероятным мотивом убийства правоохранители считают профессиональную деятельность журналиста, который расследовал деятельность итальянской мафии на востоке Словакии и ее возможные связи с близким окружением премьер-министра Роберта Фицо.

Убийство журналиста вызвало волну протестов в Словакии, в результате чего в отставку ушли глава правительства страны, два его помощника, глава МВД, шеф полиции, а также министр культуры Марек Мадарич, который формально курировал журналистов в стране.