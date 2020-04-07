У двух медиков на Тернопольщине подтвердили COVID-19

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Тернопольском штабе для борьбы с коронавирусом.
Они контактировали с больной коронавирусом пациенткой из Бучацкого района. Женщину перевели в инфекционное отделение Тернопольской больницы скорой помощи. Далее обследовали 44 контактных с ней человека.
Жителю Тернополя - 24 года. Это врач-интерн из Тернопольской Университетской больницы. Он сейчас - на амбулаторном лечении.
С начала эпидемии коронавируса в Украине COVID-19 подтвердили у 9 жителей Тернополя.