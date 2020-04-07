Оккупанты затопили шахты "Новопавловская" и "Миусинская" на Луганщине, - представитель омбудсмена Лисянский

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шахта

В ОРЛО представители оккупационной администраций РФ ликвидировали две шахты - "Новопавловская" и "Миусинская", эти предприятия затоплены.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил представитель омбудсмена на Донбассе Павел Лисянский, передает Цензор.НЕТ.

"Данные шахты находятся в г. Хрустальный (ранее г. Красный луч). До 2014 года, предприятия относились к ГП "Донбассантрацит", шахты были дотационные но зарплата выплачивалась, предприятия работали", - говорится в сообщении.

По словам Лисянского, это колоссальный урон, как экологический так и социально-экономический, чтобы восстановить затопленные шахты, нужны огромные финансовые средства.

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Оккупанты затопили шахты Новопавловская и Миусинская на Луганщине, - представитель омбудсмена Лисянский 01

Оккупированные территории - Крым и Донбасс
шахта Донбасс Лисянский Павел
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Топ комментарии
+14 Wevelsburg
заставлялка у кротов еще не выросла.
и не вырастет уже.
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07.04.2020 11:13
+13 Wevelsburg
да и пес с ними.
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07.04.2020 11:09
+12 Roman Podyu 5027fa4e
И получат с сапога по ипалу!
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07.04.2020 11:22
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