Для стабильного прохождения следующего отопительного сезона Украине потребуется закачать 2-3 млрд куб. м газа, - Оператор ГТС

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гтс

Украина в рамках подготовки к отопительному сезону 2020/21 гг. должна закачать в свои подземные хранилища (ПХГ) 2-3млрд куб. м природного газа.

Об этом заявил глава ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон, передает Цензор.НЕТ.

"С такими (15,8 млрд куб. м на 5 апреля. - Ред.) переходящими запасами газа для стабильного прохождения следующего отопительного сезона потребуется закачать дополнительно 2-3 млрд куб. м", - рассказал он.

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Для стабильного прохождения следующего отопительного сезона Украине потребуется закачать 2-3 млрд куб. м газа, - Оператор ГТС 01

Газовая война
Газ отопительный сезон Макогон Оператор ГТС
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+6 Алекс a18dfdc5
Для стабільного проходження наступного опалювального сезону Україні буде потрібно закачати 2-3 млрд куб. м газу, - Оператор ГТС - Цензор.НЕТ 8247
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07.04.2020 11:24
+4 5 копійок
До влади прийшли руйнівники.
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07.04.2020 11:22
+3 Чип
Ух ты?А ведь Украина то добывает более чем 21-го миллиард.Так сколько стране придется закупать импортного газа?И куда девается украинский если ежегодно его приходится покупать?
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07.04.2020 11:14
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