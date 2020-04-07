Для стабильного прохождения следующего отопительного сезона Украине потребуется закачать 2-3 млрд куб. м газа, - Оператор ГТС
Украина в рамках подготовки к отопительному сезону 2020/21 гг. должна закачать в свои подземные хранилища (ПХГ) 2-3млрд куб. м природного газа.
Об этом заявил глава ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон, передает Цензор.НЕТ.
"С такими (15,8 млрд куб. м на 5 апреля. - Ред.) переходящими запасами газа для стабильного прохождения следующего отопительного сезона потребуется закачать дополнительно 2-3 млрд куб. м", - рассказал он.
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