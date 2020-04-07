Когда генпрокурор сказал, что посадит меня, Грицак нанес удар и Шокин упал, - Трепак о конфликте с экс-главой ГПУ. ВИДЕО

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На одной из встреч в СБУ экс-глава ведомства Василий Грицак при свидетелях ударил тогдашнего генерального прокурора Виктора Шокина, из-за которого собирался уволиться бывший первый заместитель Грицака Виктор Трепак.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сам Трепак сообщил в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

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"На пике конфликта, час или два ночи было, я сидел в своем рабочем кабинете, меня набирает глава Службы безопасности Василий Сергеевич Грицак и говорит: "Зайди ко мне". Я захожу – на тот момент я уже нахожусь в конфликте с генеральным прокурором, – за одним столом сидели генеральный прокурор Шокин, Василий Сергеевич Грицак, несколько народных депутатов Украины из блока Петра Алексеевича Порошенко. Нас пробовали помирить с генеральным прокурором.

Когда генеральный прокурор в очередной раз сказал, что он все равно меня посадит в тюрьму, Василий Сергеевич по-мужски нанес удар, и Виктор Николаевич упал в кабинете. Вот такая была история. Вот есть, что вспомнить. И Василий Сергеевич сказал: "Виктор, я тебе больше ничем не могу помочь". Вот такой поступок был, на самом деле", - рассказал Трепак.