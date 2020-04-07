38 случаев COVID-19, в том числе у двух медиков, подтверждены на Закарпатье, - ОГА

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По состоянию на 10:00 7 апреля 2020 года в Закарпатской области подтверждены 38 случаев COVID-19, в том числе у одного врача и медсестры пульмонологического отделения Ужгородской городской центральной клинической больницы

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.

Ситуация COVID-19 на Закарпатье по состоянию на 10 часов утра 7 апреля:

- по данным управления здравоохранения Ужгородского городского совета у 38 закарпатцев подтвержден COVID-19, в том числе у одного врача и медицинской сестры пульмонологического отделения Ужгородской городской клинической больницы подтвержден коронавирус. Накануне образцы биоматериалов на ПЦР-исследования взяли у 17 медицинских работников, контактировавших с больными COVID-19 ужгородцами.

- 2 человека умерли. Один больной, с подтвержденным диагнозом COVID-19, который находился на лечении в инфекционном отделении районной больницы, при переводе для дальнейшего лечения в КНП "Областная клиническая инфекционная больница" Закарпатского областного совета скоропостижно скончался в машине скорой помощи. Вероятная причина смерти - внезапная остановка сердечной деятельности или тромбоэмболия. Точная причина смерти будет известна после проведения патологоанатомической экспертизы.

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- 13673 закарпатца, которые вернулись из-за границы, находятся на самоизоляции. У 4069 закончилась 14-дневная самоизоляция.

Напомним, по состоянию на утро 7 апреля в Украине в целом зафиксировано 1462 случая COVID-19, из них 45 - летальные.