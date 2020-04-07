Экс-послы США в Украине призвали использовать пандемию коронавируса, чтобы добиться от РФ окончания войны на Донбассе

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Экс-послы США в Украине Уильям Тейлор, Джон Хербст и Стивен Пайфер обнародовали совместное заявление, в котором призвали США и их союзников надавить на Кремль, и добиться окончания войны на Донбассе в обмен на снятие санкций с России, введенных в связи с агрессией.

Текст обращения размещен на сайте National Public Radio, передает Цензор.НЕТ.

По мнению бывших послов, кризис COVID-19 может предоставить возможность "разрешить единственную горячую войну в Европе и противостоять нападкам президента РФ Владимира Путина на международные нормы поведения".

"Поскольку распространение коронавируса и падение цен на нефть все больше сказываются на Кремле, Соединенные Штаты и их союзники должны предложить отменить международные санкции против России, если Путин прекратит свои военные вторжения в Украину. Президент Трамп и Конгресс могут продвигать интересы Америки и всего мира смелым шагом, способствующим прекращению этой войны. Администрация Трампа и Конгресс должны воспользоваться этим открытием", - говорится в заявлении.

Отмечается, что за время вторжения России в Донецкую и Луганскую область там погибли около 14 000 украинцев. Международное сообщество выступило против нападок Москвы, введя экономические и другие санкции, которые помогли снизить экономический рост в России на 1% ежегодно с 2014 года.

"Цены на сырую нефть, опору российской экономики, в настоящее время достигли 18-летнего минимума. На ископаемое топливо приходится более 60% российского экспорта", - добавили послы.

"Надвигающаяся глобальная рецессия нанесет еще один удар по российской экономике. Сейчас, как никогда, России нужен разрыв с санкциями. Действительно, Путин использовал свое выступление на виртуальной встрече на высшем уровне "Группы 20" на прошлой неделе, чтобы призвать к прекращению всех международных санкций. Он назвал облегчение санкций "гуманитарной проблемой" в свете пандемии COVID-19. Как показала двухпартийная политика США, выход России из дорогостоящей войны в Украине - это способ снятия санкций. Соглашение об отзыве освободило бы ресурсы как в России, так и в Украине для борьбы с вирусом", - говорится в общем заявлении.

По их мнению, именно кризис коронавируса может подтолкнуть Кремль согласиться на завершение войны в Украине.

"В тесном сотрудничестве с лидерами Германии, Франции и Украины президент Дональд Трамп должен предложить президенту Путину прекратить боевые действия, вернуть Донбасс и международную границу под суверенитет Украины и отменить санкции, наложенные на Россию в отношении ее вторжения на Донбасс", - отметили Тейлор, Пайфер и Хербст.

Они добавили, что в случае согласия Путина освободить и Крым, это могло бы послужить отмене санкций, введенных из-за аннексии.

"Однако основные наказания направлены против агрессии Москвы на Донбассе, и Запад может отменить их, сохраняя санкции против Москвы за захват Крыма", - объяснили экс-послы.

Они добавили, что президент США Дональд Трамп, при поддержке президента Украины Владимира Зеленского, должен суметь убедить Конгресс отменить санкции против Донбасса, четко понимая, что они будут введены заново, если Путин откажется от соглашений.

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