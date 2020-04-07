Количество больных коронавирусом на Киевщине увеличилось до 97, - ОГА

1690

По данным Центра общественного здоровья, в Киевской области по состоянию на утро 7 апреля 2020 официально подтверждено заболевание коронавирусом у 97 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской ОГА.

Из 97 случаев COVID-19 зафиксирован у шести детей: 3 - пгт Козин; 1 - с. Лесники; 1 - с. Гатное; 1 - г. Борисполь.

Выздоровели - 4. ( женщина, 21 год, г. Бровари, мужчина 51 год, г. Белая Церковь, женщина 34 года, с. Дмитровка, женщина 50 лет, г. Обухов).

Умерло - 5 (новых случаев за сутки нет).

Подозрение на заражение имеют 442 человека. Больше всего в Киево-Святошинском (101) и в Обуховском (74) районах.

Установлено медицинское наблюдение за 1199 контактными лицами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция установила злоумышленника, по вине которого выгорели 5 гектаров лесничества в Чернобыльской зоне



