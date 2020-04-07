Количество больных коронавирусом на Киевщине увеличилось до 97, - ОГА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской ОГА.
Из 97 случаев COVID-19 зафиксирован у шести детей: 3 - пгт Козин; 1 - с. Лесники; 1 - с. Гатное; 1 - г. Борисполь.
Выздоровели - 4. ( женщина, 21 год, г. Бровари, мужчина 51 год, г. Белая Церковь, женщина 34 года, с. Дмитровка, женщина 50 лет, г. Обухов).
Умерло - 5 (новых случаев за сутки нет).
Подозрение на заражение имеют 442 человека. Больше всего в Киево-Святошинском (101) и в Обуховском (74) районах.
Установлено медицинское наблюдение за 1199 контактными лицами.