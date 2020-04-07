За прошедшие сутки коронавирусом заболели еще 12 киевлян, один человек умер. Общее число зараженных в столице - 279, - Кличко

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Коронавирусом в Киеве заразились 279 людей. За минувшие сутки количество киевлян, заболевших коронавирусом, увеличилось еще на 12 человек. Один человек умер.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

"Количество киевлян, заболевших коронавирусом за прошедшие сутки увеличилось на 12 человек. Из них - четверо детей. И один медработник. Один случай за минувшие сутки - летальный. Всего в столице уже 279 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сказал Кличко.

Он отметил, что заболели три женщины в возрасте от 34 до 41 года и две девочки - им по три года. А также пятеро мужчин - от 31 до 67 лет. И двое мальчиков - шести и пятнадцати лет.

Один человек, 36 лет, умер.

"За жизнь мужчины почти две недели боролись врачи Александровской больницы. Он был подключен к аппарату ЭКМО - насыщение крови кислородом. Но у мужчины были очень поражены легкие. Поэтому спасти его не удалось", - сказал мэр Киева.

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Из киевлян, которые заболели за минувшие сутки госпитализировали двух пациентов. Остальные 10 лечатся дома, на самоизоляции, под контролем врачей. Большинство киевлян, у которых диагноз подтвердился за минувшие сутки, за пределы страны в последнее время не выезжали. То есть были инфицированы в Украине.

"Я еще раз обращаюсь: серьезно относитесь к своему здоровью. Как только чувствуете симптомы заболевания - сразу обращайтесь к врачам! Чтобы вовремя получить необходимую помощь и лечение", - подчеркнул Кличко.