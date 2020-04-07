Рада в любом случае должна рассмотреть все поправки к "антиКоломойскому" законопроекту, - нардеп "Голоса" Железняк

"Нет, правки надо будет рассматривать. Вопрос в том, как будут их группировать. 119 статья Регламента дает возможность. Но опять же, это вопрос к коалиции и президиуму, по какому формату они пойдут", - сказал Железняк "Интерфакс-Украина" во вторник, отвечая на вопрос, может ли парламент принять законопроект, не рассматривая поправки к нему, передает Цензор.НЕТ.
"Правки в любом случае должны быть включены в таблицу, а дальше вопрос их рассмотрения. Есть несколько сценариев, один из которых - распределение их по большим группам и потом рассмотрение", - добавил он.
Как сообщалось, народные депутаты подали более 16 тыс. поправок ко второму чтению законопроекта №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмом банковской деятельности", который устанавливает невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам. Законопроект был принят в первом чтении 30 марта, в понедельник, 6 апреля, истек срок подачи поправок к нему.
Напомним, что законопроект устанавливает четкие рамки судебного пересмотра решений Национального банка Украины, а также сокращает возможности судов по установлению размера ущерба, нанесенного бывшим владельцам банка в результате выведения его с рынка. При этом в законопроекте прописано, что признание решения о выводе банка с рынка незаконным не может быть основанием для его отмены.
Принятие этого закона было требованием Международного валютного фонда.
Законопроект получил название "антиколомойского", так как он существенно усложнит возможные попытки Игоря Коломойского вернуть национализированный в 2016 году Приватбанк или получить компенсацию за него.