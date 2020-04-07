COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего новых случаев заражения выявили в Дарницком и Шевченковском районах. КАРТА

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:
- Голосеевский - +1
- Дарницкий - +3
- Деснянский - 0
- Днепровский - 0
- Оболонский - +2
- Печерский - +2
- Подольский - 0
- Святошинский - +1
- Соломенский - 0
- Шевченковский - +3
Так, сейчас больше всего больных коронавирусом зафиксировано в Печерском районе - 48. При этом в Соломенском районе Киева подтверждены 36 случаев коронавируса, в Дарницком - 40 в Шевченковском - 39, Голосеевском - 27, Оболонском - 22, Подольском - 21.
Меньше всего случаев заболевания зарегистрировано в Деснянском районе - 16, Днепровском - 16 и Святошинском - 14.