За нарушение карантина в Киеве выписали 574 админпротокола. По первым пяти в бюджет уже взыскали 91,8 тыс. грн, - Кличко

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Полиция города Киева составила уже 574 административных протокола на нарушителей ограничительных мер. По первым пяти в бюджет взыскано 91 800 гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"Также возбудили одно уголовное производство за подвержение лица опасности заражения вирусом. И три уголовных производства за нарушение карантинных ограничений", - подчеркнул мэр Киева.

Кличко напомнил, что в городе работает Мониторинговый центр по противодействию распространению COVID-19, который создала власть. В группу риска, которую контролирует центр вошли почти 40 000 киевлян. Это те, кто прибыл из стран с большим распространением вируса, и те, кто контактировал с больными.

"На сегодня мониторинговый центр уже осуществил почти полторы тысячи результативных контактов для получения информации. - Звонков и опросов о самочувствии, пребывание в самоизоляции, о контактах за последние дни. Далее специалисты центра предоставляют рекомендации или необходимую помощь. В том числе и эмоциональную поддержку или психологическую помощь, - сказал мэр. - Важный аспект работы центра - мониторинг соблюдения определенными категориями правил самоизоляции или обсервации. Те, кто отказывается идти на контакт с центром, 100 процентов будут иметь дело с правоохранителями", - подчеркнул Кличко.

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Он отметил, что информация о киевлянах, которые находятся в базе мониторингового центра - защищена и не попадет в открытый доступ.

"Это относительно тех псевдо-списков, которые сегодня "гуляют" по сети", - отметил Кличко.

Он также добавил, что Мониторинговый центр в своей работе использует опыт работы подобных центров в Сингапуре и Сеуле. И работает, чтобы, определив группы риска и их контакты, максимально предотвратить распространение заболевания.