При Рябошапке нардепы и олигархи не знали через кого "порешать", потому что таких не было, - Трепак

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При генпрокуроре Руслане Рябошапке в его ведомстве не было коррупции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в интервью журналисту Дмитрию Гордону экс-заместитель генпрокурора Виктор Трепак.

"Много знакомых приходили и говорили: "Мы не знаем, к кому пойти и решить дело, потому что таких не было... Все эти вещи убрали из прокуратуры. Коррупции в прокуратуре не было", - сказал Трепак, добавив, что даже привыкшие решению вопросов депутаты и олигархи не знали, к кому обратиться.

Из минусов работы своего бывшего начальника Трепак называет отсутствие коммуникации с нардепами: "Нужно было работать, объяснять, говорить".

Кроме того Трепак называет "смешной" причину увольнения Рябошапки из-за отказа подписывать подозрение пятому президенту Петру Порошенко.

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