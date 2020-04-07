Япония из-за коронавируса объявила чрезвычайное положение в Токио и еще шести префектурах

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Правительство Японии ввело в стране чрезвычайное положение сроком на один месяц в связи с пандемией коронавируса (COVID-19).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Премьер-министр Шинзо Абэ объявил чрезвычайное положение 7 апреля во то время как количество новых случаев коронавируса продолжает расти в Японии", - говорится в сообщении.

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Чрезвычайное положение вводится сегодня в полночь по местному времени и продлится один месяц.

Отмечается, что ЧП будет действовать не по всей стране, а только в столице Токио и префектурах Сайтама, Чиба, Канагава, Осака, Хиого и Фукуока.

По данным Worldmeters, в Японии сейчас 3906 случаев нового коронавируса, из них 92 летальных.