За получение 2 тысяч долларов США взятки будут судить начальника отдела местной прокуратуры Кировоградской области

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Генеральная инспекция Офиса Генерального прокурора направила в суд обвинительный акт в отношении начальника одного из отделов местной прокуратуры Кировоградской области за злоупотребление влиянием (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, чиновник обвиняется в получении 2 тысяч долларов США взятки за влияние на принятие следователем процессуальных решений о переквалификации уголовного преступления и закрытии уголовного производства. Речь о преступлении в сфере незаконного оборота наркотических средств.

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Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи территориального управления ГБР, расположенного в г. Киеве.