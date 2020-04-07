Рассмотрение правок к "антиКоломойскому" законопроекту займет год, - "слуга народа" Мариковский обнародовал список подавших поправки нардепов

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп от СН Александр Мариковский, передает Цензор.НЕТ.
"Новый успешный метод блокирования работы Рады - подача депутатом неограниченного количества правок. Отработано на практике на снятии моратория на продажу земли сельхозназначения. Следующий законопроект, который блокируется в целях всем известного бенефициара - законопроект 2571-д, запрещающий возврат банков бывшим бенефициарам", - рассказал он.
"Вот список депутатов, которые планируют парализовать работу Верховной Рады (количество правок, при рассмотрении в пленарных неделях и календарных).
1 место. Изгнанный из Слуги народа Антон Поляков (6033, 4 пленарные недели / 3 календарных месяца)
2 место. Сопредседатель группы "За будущее" Виктор Бондарь (1911, 2 пленарные недели / 1,5 календарных месяца)
3 место. Дмитрий Черный (1781, 2 пленарные недели / 1,5 календарных месяца)
4 место. Ольга Василевская-Смаглюк (1689, 2 пленарные недели / 1,5 календарных месяца)
5 место.Олег Дунда (1656, 2 пленарные недели / 1,5 календарных месяца)
6 место. Сергей Демченко (1463, 1 пленарная неделя / 3 календарные недели)
7 счастливое место. Александр Дубинский (1199, 2/3 пленарной недели, 3 календарные недели)
С 3 по 7 места принадлежат коллегам из нашей фракции.
Очень надеюсь, что коллеги поймут, что работа Верховной Рады блокируется
- на 10,5 календарных месяца,
- или на 14 пленарных недель.
- что с учетом каникул, это ровно год.
Что на содержание Верховной Рады за это время потратится около 2 миллиардов гривен налогоплательщиков.
Давайте вместе попросим депутатов в них в комментариях забрать свои правки или уменьшить их до минимума", - призвал "слуга народа" Мариковский.
Как сообщалось, народные депутаты подали более 16 тыс. поправок ко второму чтению законопроекта №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмом банковской деятельности", который устанавливает невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам. Законопроект был принят в первом чтении 30 марта, в понедельник, 6 апреля, истек срок подачи поправок к нему.
Напомним, что законопроект устанавливает четкие рамки судебного пересмотра решений Национального банка Украины, а также сокращает возможности судов по установлению размера ущерба, нанесенного бывшим владельцам банка в результате выведения его с рынка. При этом в законопроекте прописано, что признание решения о выводе банка с рынка незаконным не может быть основанием для его отмены.
Принятие этого закона было требованием Международного валютного фонда.
Законопроект получил название "антиколомойского", так как он существенно усложнит возможные попытки Игоря Коломойского вернуть национализированный в 2016 году Приватбанк или получить компенсацию за него.