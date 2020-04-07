Сегодня в сеть коммунальных аптек "Фармация" поступят 200 тыс. защитных масок, - Кличко

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маска

Еще 200 000 масок сегодня поступят в продажу в сеть коммунальных аптек "Фармация".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"Город получил еще одну партию масок, заказал и приобрел. И сегодня 200 000 масок поступят в продажу в сеть коммунальных аптек "Фармация"", - сказал Кличко.

Также, по словам мэра Киева, медучреждения столицы, где лечат больных коронавирусом, уже получили препарат "Плаквинил" - противомалярийное лекарство, которое медики в разных странах мира применяют сегодня для лечения COVID-19.

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Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине производят почти 900 тыс. масок в сутки.

Коронавирус и карантин
карантин Киев Кличко лекарства Фармация аптека COVID-19 коронавирус маски
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Топ комментарии
+8 shamony
стесняюсь спросить даром таки или по цене прошлогодней упаковки???
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07.04.2020 13:44
+6 Привет
По 2 гривны?? Или как??
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07.04.2020 13:44
+3 vitaliymkua
Сегодня в сеть коммунальных аптек "Фармация" поступят 200 тыс. защитных масок, - Кличко - Цензор.НЕТ 5917
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07.04.2020 13:45
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