В Prozorro рассказали, как Украина закупает тесты на COVID-19: Приобрели 44,3 тыс. шт на 14 млн грн, из них 4,4 тыс. ПЦР-тесты. ИНФОГРАФИКА

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По состоянию на 5 апреля в Украине через Prozorro закупили 44 320 тестов на COVID-19 на 14 миллионов гривен, из них только 4442 штук - ПЦР-тесты.

С 25.03 по 4.04 включительно приобрели более 27 тыс. тестов. Для сравнения, с 1.03 по 25.03 закупили меньше 17 тыс. Закупки становятся более интенсивными. И если 26.03 еще были области, в которых через Prozorro не закупили ни одного теста, в начале апреля таких нет, сообщает dozorro, передает Цензор.НЕТ

Рекордсмен по закупке тестов - Киевская область (свыше 10 тыс.). Активно их покупали также в Днепропетровской (7,6 тыс.) и Донецкой областях (5,5 тыс.).

Не спешат запасаться в Кировоградской (90 тестов), Ривненской (140) и Сумской (145) областях.

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В Николаевской области по данным Центра общественного здоровья Украины по состоянию на 6 апреля не обнаружили ни одного случая заболевания COVID-19. Интересно, что в этой области первый договор о закупках тестов опубликовали в

системе 25.03.

90% тестов, которые закупили в Украине через Prozorro - это экспресс-тесты. Они показывают наличие в крови антител к вирусу. То есть дают положительный результат для людей, организм которых активно борется с COVID-19, и тех, кто переболел. Их много покупают центры предоставления первичной медицинской помощи и обычные больницы.

Точно диагностировать коронавирус можно только по результатам ПЦР-тестов, которые устанавливают именно наличие вируса, а не антител к нему. Их преимущественно покупают лаборатории.

46% тестов (более 20 тыс. штук), которые купили через Prozorro, поставили 5 компаний. С ними заключили 52 договора на сумму 7 200 000 грн. Среди этой пятерки, две фирмы фигурируют в уголовных процессах.

В частности, интересная компания занимает четвертое место по поставкам тестов в Prozorro. ООО "АЛТ УКРАИНА ЛТД" - фигурант нескольких уголовных дел, о которых много пишут NashiGroshi. Из них два - касаются закупок.

ООО "Инкос лайн" - крупнейший поставщик тестов через Prozorro - тоже фигурирует в уголовном производстве о растрате. Интересно также, что третье место в нашем рейтинге самых успешных поставщиков занимает фирма-новичок ООО "МЕД ДИАГНОСТИК". С ней пока заключили только один договор, однако на поставку 5000 тестов на 1 400 000 грн.

В список крупнейших поставщиков тестов также попали компании ООО "Мрия-Медикал" и КП "ФАРМАЦИЯ".





