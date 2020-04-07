Власть должна отменить "драконовские" штрафы за нарушение чрезмерных запретов в связи с карантином, - нардеп "ЕС" Павленко

Об этом сказал народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Ростислав Павленко в эфире телеканала "Прямой", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
"Власть, к сожалению, не имеет стратегии - мы должны принимать решения в борьбе с коронавирусом, поэтому некоторые меры надо принимать по ходу", - считает депутат.
Он убежден, что установленный размер штрафов за нарушение карантина является неадекватным.
"17 тыс. гривен за появление без маски - трудно как-то коррелирует с общественной вредом", - отметил политик.
Он также отметил, что и другие введенные правительством меры значительно жестче, чем того требует эпидемиологическая ситуация. К тому же их практически сложно выполнять без нарушений.
"Достаточно много вопросов относительно тех ограничений, которые были введены Кабмином. Мы видели, что в больших городах доходит до драк. С одной стороны, люди должны понимать, что за нарушение разумных ограничительных мер наступит ответственность. Но, с другой стороны, власть раздает много приказов, которые просто не могут быть выполнены, или за их выполнением очень трудно проследить", - сказал Павленко.
Депутат также призвал власти прислушиваться к разумным предложениям от оппозиции, общественности и экспертов и вносить необходимые изменения в карантинные ограничения.
"Нарабатываем эти проекты. И, собственно, поэтому обращаемся к власти о том, чтобы этот диалог был постоянным, чтобы власть слышала не только себя, но и оппозицию, обычных людей и экспертов, и могла корректировать ограничительные меры, чтобы борьба шла с вирусом, а не с простыми гражданами", - отметил он.