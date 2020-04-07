Президентская программа "Большая стройка": идет ремонт трассы Н-30 Васильевка – Бердянск, - Голик

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На трассе национального значения Н-30 Васильевка – Бердянск в Запорожской области проходят ремонтные работы на участке протяженностью 48 км.

Об этом на своей странице в Facebook пишет Юрий Голик.

Ремонт трассы начался 27 февраля и по состоянию на конец марта уже проведено фрезерование асфальтобетонного покрытия на участке протяженностью 11,1 км, а также устройство выравнивающего слоя асфальтобетона на 9, 1 км дороги. Ремонт трассы проходит в рамках Национальной программы "Велике Будівництво", которая была инициирована Президентом Владимиром Зеленским. Всего "Велике Будівництво" предполагает ремонт и строительство в течение 2020 года 6500 км дорог международного, национального и местного значения.

"Запорожская область. Трасса Н-30 Васильевка - Бердянск. Километры 7 – 55. В рамках этой Программы вся трасса будет сделана в этом году", - пишет Голик и показывает видео работ на трассе.

Помимо дорожной программы в ходе "Великого Будівництва" осуществляется также строительство и ремонт большого количества объектов социальной инфраструктуры. Во всех регионах Украины будет построено и отремонтировано не менее ста школ, ста детсадов, ста спортивных объектов и двухсот медицинских учреждений.

Все объекты Программы "Велике Будівництво" размещены на онлайн-карте, где можно узнать информацию обо всех строительных площадках во всех регионах Украины.