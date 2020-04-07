Подозреваемый в нападении на журналистов в столичном Гидропарке спортсмен отправлен под домашний арест до июня, - прокуратура

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины.
Срок действия меры пресечения суд определил до 3 июня 2020 включительно.
Напомним, 2 апреля на съемочные группы двух телеканалов напали во время съемок сюжетов о нарушении карантина на спортполщадке в столичном Гидропарке.