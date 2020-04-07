Подозреваемый в нападении на журналистов в столичном Гидропарке спортсмен отправлен под домашний арест до июня, - прокуратура

2008

Днепровский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде домашнего ареста мужчине, который подозревается в нападении на съемочную группу 2 апреля в Гидропарке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины.

Срок действия меры пресечения суд определил до 3 июня 2020 включительно.

Напомним, 2 апреля на съемочные группы двух телеканалов напали во время съемок сюжетов о нарушении карантина на спортполщадке в столичном Гидропарке.

3 апреля подозреваемого в нападении задержали.

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