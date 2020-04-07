В Украине уже 172 медика больны COVID-19, - Минздрав

Об этом он рассказал в эфире "Сніданок з 1+1", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Ведущая спросила, сколько медиков заболели коронавирус по всей Украине.
"Сейчас у 172 медиков установлен диагноз коронавирусная инфекция, который подтвержден лабораторно. Это большая цифра, но вопрос в том, что медики во всех странах - это первые люди, которые встречаются с больными, в частности, и с коронавирусной болезнью, поэтому наша просьба к медикам встречать всех, как потенциально инфицированных коронавирусной болезнью", - заявил Ляшко.
По его словам, когда семейные врачи и бригады скорой помощи и врачи инфекционных отделений встречают больных с симптомами ОРВИ, они не думают о коронавирусной болезни.
Министры здравоохранения Украины (четвертый, меньше чем за год)
Ульяна-Надежда Супрун - 1 августа 2016 - 29 августа 2019
Зоряна Степановна Скалецкая - 29 августа 2019 - 4 марта 2020
Илья Николаевич Емец - 4 марта 2020 - 30 марта 2020
Максим Владимирович Степанов - с 30 марта 2020
Может дело не в министре и шулерах? Может таки шут на троне?
За то что врачи болеют надо возбудить кголовное дело против фигурантов продажи масок , против министра СКАЛЕЦКОЙ, Емца за бездействие, против ГПУ Венедиктовой за бездействие, против депутатов СИДЯЩИХ В ХОРОШИХ РЕСПИРАТОРАХ