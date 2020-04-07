В Украине уже 172 медика больны COVID-19, - Минздрав

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В Украине уже 172 медика больны COVID-19, - Минздрав

Главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что уже 172 медицинских работника заразились коронавирусной болезнью.

Об этом он рассказал в эфире "Сніданок з 1+1", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Ведущая спросила, сколько медиков заболели коронавирус по всей Украине.

"Сейчас у 172 медиков установлен диагноз коронавирусная инфекция, который подтвержден лабораторно. Это большая цифра, но вопрос в том, что медики во всех странах - это первые люди, которые встречаются с больными, в частности, и с коронавирусной болезнью, поэтому наша просьба к медикам встречать всех, как потенциально инфицированных коронавирусной болезнью", - заявил Ляшко.

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По его словам, когда семейные врачи и бригады скорой помощи и врачи инфекционных отделений встречают больных с симптомами ОРВИ, они не думают о коронавирусной болезни.

Коронавирус и карантин
карантин Минздрав врачи Ляшко Виктор COVID-19 коронавирус
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+6 Frol Fedoroff
Зеленский - президент Украины с 20.05.19
Министры здравоохранения Украины (четвертый, меньше чем за год)

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Зоряна Степановна Скалецкая - 29 августа 2019 - 4 марта 2020

Илья Николаевич Емец - 4 марта 2020 - 30 марта 2020

Максим Владимирович Степанов - с 30 марта 2020
Может дело не в министре и шулерах? Может таки шут на троне?
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07.04.2020 14:49
+4 Sophia-Maria Duglass
В Украине уже 172 медика больны на COVID-19, - Минздрав - Цензор.НЕТ 1644

За то что врачи болеют надо возбудить кголовное дело против фигурантов продажи масок , против министра СКАЛЕЦКОЙ, Емца за бездействие, против ГПУ Венедиктовой за бездействие, против депутатов СИДЯЩИХ В ХОРОШИХ РЕСПИРАТОРАХ
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07.04.2020 14:39
+3 Владислав Обужеванний
ЗЕбилье бросило врачей на коронавирус без средств защиты, как комуняки ликвидаторов в Чернобыль с лопатами против урана
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07.04.2020 14:41
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