Предложила Трепаку стать старшим в группе прокуроров по тем делам, которые он считал наиболее важными, но он отказался, - Венедиктова

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Перераспределение обязанностей Виктору Трепаку сопровождалось предложением ему стать старшим в группе прокуроров по тем делам, которые он считал наиболее важными. Он отказался.

Об этом Цензор.НЕТ сообщила Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, комментируя заявление своего бывшего заместителя относительно давления на него с ее стороны.

Она подчеркнула, что не требовала, чтобы Трепак предъявил подозрение одесскому активисту Сергею Стерненко, а провела заслушивание по этому делу, поскольку к ней с такой просьбой в зале Верховной Рады обратился депутат Александр Дубинский. "Заслушивание – это не давление, это реакция на то, что тебе говорят депутаты. В этом случае было важно всесторонне все изучить, потому что это касается общей тенденции давления на активистов", - акцентировала Генпрокурор.

Отвечая на вопрос, почему у Трепака забрали кураторство двух департаментов: по делам Майдана и делам, которые расследует СБУ, отметила, что работа не была системной и результативной.

"Кураторство Департамента по делам Майдана забрали потому, что это подследственность ГБР и логично передать это заму, который отвечает за это направление. Как и Департамент по производствам, связанным с пытками.

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Что касается Департамента надзора за специальными органами правопорядка, то было бы правильнее скоординировать их усилия не на борьбу в сфере экономики, а в те сферы, для которых эти органы создавались. Там, к сожалению, мы не могли увидеть результаты. А если результатов нет, то, наверное, надо дать возможность другому человеку попробовать проявить себя", - объясняет Венедиктова.

По ее словам, после перераспределения обязанностей Трепак должен был отвечать за департамент международного сотрудничества. "Это важное направление, которое включает возвращение активов, полученных преступным путем, экстрадицию. Но у него был какой-то свой план, он принес мне заявление. Я считаю, что прокуроры так в принципе не могут поступать, они должны закончить свои дела, - говорит Венедиктова. - Сначала Трепак говорил, что ушел из-за дела Катерины Гандзюк, через неделю сказал, что ушел из-за дела Стерненко. Это не соответствует действительности. Я не оказывала никакого давления, напротив – предложила ему стать старшим в группе прокуроров по тем делам, которые он считает важными. Когда тебе оставляют важные дела, и делают тебя старшим в группе прокуроров – это дает все полномочия и возможности довести дела до конца. А ты вместо того, чтобы довести дела до конца, пишешь заявление и уходишь в отставку. Потом каждую неделю выдаешь новый вариант, почему ты это сделал".