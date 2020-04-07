597 исков подано на Офис генпрокурора в связи с реформой, - Венедиктова

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На Офис генпрокурора в связи с реформой подано 597 исков в суд. Из них 142 иска связаны с прохождением третьего этапа – собеседования, когда члены конкурсной комиссии определялись с таким критерием отбора, как добропорядочность кандидата.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ рассказала Генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"Когда департамент представительства обратился за материалами, которые бы подкрепили позиции Офиса генпрокурора в суде, оказалось, что все уничтожено. Не были выписаны стандарты и критерии проведения таких собеседований. Поэтому теперь возникли определенные сложности с оценочными суждениями, - рассказала Венедиктова. - Есть акт уничтожения документов. Хотя такие бумаги должны сохраняться от трех до десяти лет".

Отвечая на вопрос, будет ли продолжена реформа, сказала, что причин ее останавливать нет.

"Реформа прокуратуры двигается. Мы заканчиваем реформу областных прокуратур, запускаем людей по донабору – 71 человек в Тренинговый центр", - сообщила Генпрокурор.

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В то же время она отметила, что до сих пор не уволены около сотни прокуроров.

"5 марта была закончена волна тестирования областных прокуратур. Кадровые комиссии до сих пор не закрыли протоколы. А по этим протоколам я увольняю прокуроров, которые не подавались на аттестацию или не прошли тесты.

Она также подчеркнула, что не меняла состав кадровых комиссий и не вмешивается в их работу.

"Я считаю, что это их зона ответственности и пусть сами закрывают протоколы. Они провели тест на законодательство и IQ – тест в один день. Хотя должны были разграничить. Поэтому очень много жалоб от прокуроров, которые пришли на эти тесты и проходили в один день. Кадровая комиссия решает, как правильно выйти из ситуации. Уже прошел месяц, я настаиваю, чтобы решение приняли. Переаттестацию прокуроров областных прокуратур надо закончить, как можно быстрее. Поэтому я жду от них графика проведения собеседований с прокурорами", - резюмировала она.

Напомним, 19 сентября 2019 года украинский парламент принял закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры". Закон, в частности, предусматривает уменьшение максимального количества работников органов прокуратуры с 15 тыс до 10 тыс. человек. 23 сентября закон подписал президент Зеленский.

Со 2 января 2020 года заработал Офис генпрокурора.

В ходе первого этапа реформы из 1339 прокуроров, которые начали аттестацию, успешно завершили ее только 629.

До конца мая будет проходить аттестация прокуроров областных прокуратур.