Аэропорт "Львов" запустил программу международных грузовых авиаперевозок, - Криклий

1073

Этот проект с компанией позволит аэропорту работать во время карантина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Первый самолет АН-26 с грузом Укрпочты отправился по маршруту Львов - Рига - Львов", - говорится в сообщении.

По словам Криклия, этот проект с компанией "Элерон" позволит аэропорту работать во время карантина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мининфраструктуры разработало механизм зеркальных мер для государств, которые без предупреждения блокируют украинских перевозчиков, - Криклий