Украина предоставит Италии гуманитарную помощь, - постановление Кабмина

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италия

Кабинет министров Украины принял решение о предоставлении гуманитарной помощи Итальянской Республике.

Соответствующее распоряжение от 6 апреля 2020 № 381-р опубликовано на правительственном портале, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Во исполнение указа президента ... Министерству внутренних дел, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям обеспечить отправку, доставку и передачу груза гуманитарной помощи. Министерству внутренних дел, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям согласовать с соответствующими органами Итальянской Республики вопрос доставки и передачи груза гуманитарной помощи", - говорится в документе.

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В то же время, Государственной таможенной службе поручено обеспечить оперативное таможенное оформление, а Администрации Государственной пограничной службы - первоочередное осуществление контроля во время пересечения указанным грузом государственной границы.

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Италия карантин гуманитарная помощь COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+22 Підлога Маккартні
А нам кто предоставит? Украина предоставит Италии гуманитарную помощь, - постановление Кабмина - Цензор.НЕТ 1558
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07.04.2020 15:02
+17 Кирилл Лещенко
потому что у кваквакова и у зе там недвижимость
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07.04.2020 15:06
+13 Bogdan_
Украина предоставит Италии гуманитарную помощь, - постановление Кабмина - Цензор.НЕТ 6829
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07.04.2020 15:07
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