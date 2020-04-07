"Всех спасем, кого только можно", - Лукашенко заявил, что готов сам идти лечить людей с коронавирусом

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Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает необходимость сделать все для спасения жизней людей, в том числе пациентов с коронавирусом.

Об этом глава белорусского государства заявил сегодня на совещании в Минске, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

"Каждый должен заниматься своим делом. Без паники, спокойно и красиво. Мы должны с вами победить красиво, мы должны спасти людей достойно. Человек не должен думать, что (если. - Ред.) он туда попал с этим вирусом, он смертник. Нет. Всех спасем, кого только можно. И мы для этого должны сделать все", - подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко еще раз призвал не создавать вокруг этой темы ажиотажа, но в случае необходимости и сам готов подключиться к помощи врачам.

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"Если что-то могу для вас сделать, пожалуйста, скажите. Я уже министру говорил: надо (будет. - Ред.), Владимир Степанович, значит, с тобой пойдем лечить людей, - сказал Президент. - Я уже говорил ему. Он говорит: пока не надо".