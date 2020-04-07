Венедиктову не могу назвать искренней: в глаза говорит одно, а потом выходит и делает другое, - Трепак

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Экс-заместитель генпрокурора Виктор Трепак заявил, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова не держит слова и лукавит.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в интервью журналисту Дмитрию Гордону экс-заместитель генпрокурора Виктор Трепак.

"Я не могу сказать о Венедиктовой как об искреннем и откровенном человеке, потому что со мной она вела хороший разговор, задушевный, говорила, что все в порядке, мы одна команда. А потом вышла и сказала совсем другое. Она могла это сказать мне, и я при всем уважении сразу положил бы рапорт... Если мы работаем и работаем на результат в непростое время, мы не можем лукавить друг перед другом", - сказал Трепак.

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Напомним, 27 марта, адвокат Маси Найем заявил об отстранении заместителя Генерального прокурора Виктора Трепака от расследования дела об убийстве Катерины Гандзюк.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что Трепака не отстраняли, "его ключевые дела никто не забирал". При этом она подтвердила, что департамент спецрасследований вместо Трепака стал курировать назначенный заместителем Генерального прокурора Алексей Симоненко.

После этого Трепак заявил, что подал в отставку. "Уже нет смысла просто", - пояснил он свое решение.