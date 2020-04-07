Венедиктову не могу назвать искренней: в глаза говорит одно, а потом выходит и делает другое, - Трепак

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в интервью журналисту Дмитрию Гордону экс-заместитель генпрокурора Виктор Трепак.
"Я не могу сказать о Венедиктовой как об искреннем и откровенном человеке, потому что со мной она вела хороший разговор, задушевный, говорила, что все в порядке, мы одна команда. А потом вышла и сказала совсем другое. Она могла это сказать мне, и я при всем уважении сразу положил бы рапорт... Если мы работаем и работаем на результат в непростое время, мы не можем лукавить друг перед другом", - сказал Трепак.
Напомним, 27 марта, адвокат Маси Найем заявил об отстранении заместителя Генерального прокурора Виктора Трепака от расследования дела об убийстве Катерины Гандзюк.
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что Трепака не отстраняли, "его ключевые дела никто не забирал". При этом она подтвердила, что департамент спецрасследований вместо Трепака стал курировать назначенный заместителем Генерального прокурора Алексей Симоненко.
После этого Трепак заявил, что подал в отставку. "Уже нет смысла просто", - пояснил он свое решение.
Про це вона написала на сторінці у Facebook.
"Мої дії неприйнятні? Неприйнятно нагадувати, що на передовій стріляють? Неприйнятно вимагати поваги до захисників? Неприйнятно відстоювати державні інтереси і протидіяти здачі української землі? Ще скажіть, що неприйнятно бути українцем і боронити свою землю!" - написала Федина.
Вона зазначила, що в будь-якій "нормальній державі неприйнятними є зневага до захисників" і здача державних інтересів. За її словами, саме цих питань стосувався стрім.
"Сталінські тоталітарні правила в дії. А за використання державних органів для персональної розправи з інакомислячими патріотами, волонтерами, ветеранами доведеться ще відповідати", - написала Федина.
https://www.facebook.com/sofiya.fedyna/posts/10157962944890390