Нужно работать, чтобы пасхальные праздники прошли торжественно, с миром и безопасно, - ОП

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зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал ежедневный отчет правительства и всех ведомств, привлеченных к борьбе с распространением COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Было обсуждено улучшение информирования людей об эпидемии во время Пасхальных праздников.

"Уже сегодня большой праздник - Благовещение. И люди, по традиции, хотят пойти в церкви. Мы должны еще активнее говорить об ответственности не только за свою жизнь и здоровье, но и своих близких и окружающих людей. Надо работать над тем, чтобы пасхальные праздники прошли торжественно, с миром и безопасно", - отметил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

На совещании сообщили, что вскоре в открытом доступе будут отчеты всех больниц по их обеспечению средствами защиты, медицинским оборудованием против коронавируса и работниками. Сейчас такая платформа финализируется, затем данные из каждого медучреждения проверят волонтеры.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с главами церквей по поводу безопасности празднования Пасхи и проведения богослужений в условиях распространения COVID-19.

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Коронавирус и карантин
Зеленский карантин Пасха Ермак Андрей Офис Президента COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+6 Владислав Обужеванний
Какие нахрен торжества во время пандемии? Вы там вообще окончательно тронулись, ЗЕбилы?
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07.04.2020 15:17
+1 Серый Вовк
Ну где вы такой забористый план берёте ??? Нужно работать, чтобы пасхальные праздники прошли торжественно, с миром и безопасно, - ОП - Цензор.НЕТ 1844
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07.04.2020 15:19
+1 ПрезидентПрезидентов
Собаки идут на уй
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07.04.2020 15:25
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