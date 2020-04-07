Профобъединения энергетиков просят у Зеленского антикризисных решений для отрасли

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Всеукраинская энергетическая ассамблея (ВЭА) и Федерация работодателей топливо-энергетического комплекса заявляют о полномасштабном кризисе в ТЭК, угрожающем энергетической безопасности Украины, и просят принять неотложные меры для его преодоления.

"Из-за ряда невзвешенных решений, принимаемых в последнее время законодательными и государственными органами власти, системный кризис охватил всю генерацию, распределительные и инфраструктурные компании электроэнергетики", - говорится в письме ВЭА к президенту Украины Владимиру Зеленскому от 6 апреля, сообщает Интерфакс Украина.

В обращении к главе государства ВЭА изложила ряд инициатив, направленных, по ее мнению, на обеспечение экономически сбалансированной модели работы энергоотрасли и преодоления кризиса неплатежей.

ВЭА предлагает, в первую очередь, пересмотреть Прогнозный баланс электроэнергии вместе с балансом угля и определить режимы работы ТЭС и шахт без остановки производства в текущем году, скорректировав для этого график ремонтов АЭС.

По мнению ВЭА, требует корректировки и алгоритм продажи генерации НАЭК "Энергоатом", ЧАО "Укргидроэнерго", ТЭС и ГП "Гарантированный покупатель" на рынке на сутки вперед (РСВ), определяющийся административно-политическим вмешательством.

При этом в ВЭА считают необходимым отменить ограничения по заявкам ГП "Гарантированный покупатель" на РСВ, обязав компанию подавать такие заявки по экономически обоснованным ценам с учетом полного выполнения ПСО, а также отменить ограничения по заявкам АЭС и ТЭС в ночной период, поскольку из-за них генерация вынуждена продавать электроэнергию в убыток.

Что касается генерации из возобновляемых источников энергии, Ассамблея предложила ввести мораторий на достройку объектов СЭС до конца текущего года и определить параметры сокращения "зеленого" тарифа. По ее мнению, дальнейшее развитие ВИЭ должно определяться специальной программой, разработанной до 2025 года, и утвержденным графиком проведения аукционов на строительство "зеленых" мощностей.

В ВЭА также предлагают пересмотреть структуру тарифа НЭК "Укрэнерго" с учетом невыполненных обязательств по ВИЭ, оптимизировать финансовые планы ключевых игроков рынка, а также заключить договоры реструктуризации задолженности за произведенную в четвертом квартале 2019-го - первом квартале 2020 гг. электроэнергию ВИЭ и АЭС с определением источника финансирования.

Помимо того ВЭА настаивает на принятии закона о погашении задолженности за электроэнергию, возникшую до введения нового оптового рынка электроэнергии 1 июля 2019 года, и утверждении параметров и формата внедрения РАБ-регулирования для распределительных компаний с 1 января 2021 года.

По мнению ВЭА, тарифы для населения должны быть индексированы с четвертого квартала 2020 года, для чего необходимо принять соответствующую программу. Кроме того, ВЭА обращает внимание на проведение масштабной разъяснительной кампании о необходимости своевременной и полной оплаты за потребленную электроэнергию.

Федерация работодателей ТЭК в своем обращении к главе государства изложила подобные предложения по преодолению кризиса в отрасли, подчеркнув необходимость обеспечить профессиональное управление энергетикой путем назначения профессионального министра энергетики и защиты окружающей среды.

Федерация, в частности, считает, что к кризису генерации приводит снижение оптовой составляющей цены э/э со 160 коп/кВт-ч до 120-135коп/кВт-ч, возникшее после принятия Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, соответствующих административных решений.

По прогнозам Федерации, такое состояние дел приведет к тому, что убытки ТЭС увеличатся до конца 2020 года до 12,3 млрд грн (по ее данным, за последние 6 месяцев они составляют 3,1 млрд грн). В то же время шахты будут испытывать дефицит в 13,3 млрд грн, а запасы угля до конца года превысят физическую вместимость складов, составляя сейчас 2,8 млн тонн, что на 79% больше по сравнению с прошлым отопительным сезоном.

При этом Федерация подчеркивает, что при снижении спроса на энергоресурсы в текущем отопительном сезоне на 5,2% и необходимости поддержки отечественных производителей, в Украине были созданы условия для увеличения импорта энергоресурсов. Таким образом, по ее данным, в отопительном сезоне 2019-2020 было импортировано 914 млн кВт-ч электроэнергии (в прошлом сезоне – 0), 3,1 млн тонн угля (в прошлом сезоне 2,6 млн тонн), 5,1 млрд куб. м газа (в прошлом сезоне – 4 млрд куб. м).

По данным ВЭА, в целом в текущем отопительном сезоне Украина увеличила объемы импорта энергоресурсов на общую сумму $1,4 млрд.

Представители объединений в случае непринятия необходимых антикризисных решений прогнозируют дефицит "ГарПока" к концу года от 20 млрд грн (Федерация работодателей ТЭК) до 26,3 млрд грн (ВЭА).

Кроме того, они акцентируют внимание на возможности полной остановки всех шахт в Украине уже в мае-июне и закрытии шести ТЭС.