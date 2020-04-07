Минздрав разрешил частным лабораториям, имеющим соответствующие лицензии и мощности, проводить ПЦР-тесты на СОVID-2019, - Ляшко

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Частным лабораториям и клиникам, а также всем учреждениям здравоохранения, которые имеют соответствующую лицензию и мощности, разрешено проводить ПЦР-тестирование на наличие COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном Фейсбуке Минздрава.

"Они должны отчитываться о каждом случае коронавирусной болезни и информировать об этом региональные учреждения общественного здоровья. Это нужно для того, чтобы все случаи попадали в официальную статистику и было проведено должное эпидемиологическое расследование ", - об этом во время брифинга 7 апреля сообщил заместитель Министра здравоохранения Украины, Главный государственный санитарный врач Украины и руководитель работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации государственного уровня Виктор Ляшко.

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