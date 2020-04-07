Минздрав разрешил частным лабораториям, имеющим соответствующие лицензии и мощности, проводить ПЦР-тесты на СОVID-2019, - Ляшко

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Минздрав разрешил частным лабораториям, имеющим соответствующие лицензии и мощности, проводить ПЦР-тесты на СОVID-2019, - Ляшко

Частным лабораториям и клиникам, а также всем учреждениям здравоохранения, которые имеют соответствующую лицензию и мощности, разрешено проводить ПЦР-тестирование на наличие COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном Фейсбуке Минздрава.

"Они должны отчитываться о каждом случае коронавирусной болезни и информировать об этом региональные учреждения общественного здоровья. Это нужно для того, чтобы все случаи попадали в официальную статистику и было проведено должное эпидемиологическое расследование ", - об этом во время брифинга 7 апреля сообщил заместитель Министра здравоохранения Украины, Главный государственный санитарный врач Украины и руководитель работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации государственного уровня Виктор Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина готова увеличить тестирование на COVID-19 и проводить 30 тысяч тестов в неделю, затем и 80 тысяч, - Ляшко. ВИДЕО

Коронавирус и карантин
карантин Ляшко Виктор тест COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+5 mrSmith
Очень оперативно.
Прямо таки поражает скорость с которой приняли это решение!
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07.04.2020 15:19
+3 SergTranscarpathian
от дебіли. у нас тільки вони і мали необхідні можливості та потужності... Ви би ще пів року потягли.
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07.04.2020 15:20
+3 Sophia-Maria Duglass
Пальчевского мертветчук пытается протолкнуть на мэра Киева
Выпускника военного вуза, работавшего военным переводчиком в Лаосе , неизвестно откуда деньги на клинику - ПРОТЯГИВАЮТ активно российского агента в украинскую власть
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07.04.2020 15:28
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