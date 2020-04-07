Главврач Николаевской инфекционки заявила, что у больницы не осталось денег на зарплаты медикам

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сообщила в комментариях к посту на странице в сети Facebook Николаевской ОГА.
"На сегодня у нас все печально: НСЗУ пока что ничего не выделила, через 3 дня аванс, платить людям нечем и неоткуда. Подписали договор с НСЗУ всего на один пакет", - говорится в сообщении.
По ее словам, по непонятным причинам отказали в пакете "амбулаторном".
"Даже если потом, когда-нибудь, выделит деньги НСЗУ, не то, что на доплаты, на обычные зарплаты не хватит, таков размер", - подчеркнула Федорова.
Она отметила, что в условиях "деньги за пациентом" инфекционка работать не может и не должна.
"Если не поддержат местные бюджеты, можно смело закрывать больницу уже завтра", - подытожила Федорова.