Главврач Николаевской инфекционки заявила, что у больницы не осталось денег на зарплаты медикам

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Главврач Николаевкого областного центра лечения инфекционных болезней Светлана Федорова заявила, что нечем платить зарплату сотрудникам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сообщила в комментариях к посту на странице в сети Facebook Николаевской ОГА.

"На сегодня у нас все печально: НСЗУ пока что ничего не выделила, через 3 дня аванс, платить людям нечем и неоткуда. Подписали договор с НСЗУ всего на один пакет", - говорится в сообщении.

По ее словам, по непонятным причинам отказали в пакете "амбулаторном".

"Даже если потом, когда-нибудь, выделит деньги НСЗУ, не то, что на доплаты, на обычные зарплаты не хватит, таков размер", - подчеркнула Федорова.

Она отметила, что в условиях "деньги за пациентом" инфекционка работать не может и не должна.

"Если не поддержат местные бюджеты, можно смело закрывать больницу уже завтра", - подытожила Федорова.

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