Сотрудник ГСЧС подозревается в избиении женщины в автобусе во Львове, - ГБР

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Следователи территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР) во Львове сообщили о подозрении командиру отделения одной из частей главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) во Львовской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Правоохранитель подозревается в умышленном нанесении телесных повреждений средней тяжести (ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины).

Следствием установлено, что ночью 28 июля 2019 года в пассажирском автобусе между подозреваемым и женщиной возник конфликт, во время которого работник ГСЧС несколько раз ударил потерпевшую и откусил ей часть мизинца. В результате действий подозреваемого женщина получила телесные повреждения средней тяжести, повлекшее длительное расстройство здоровья.

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде исправительных работ на срок до 2 лет, или ограничения свободы на срок до 3 лет или лишение свободы на срок до 3 лет.

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