Требуем ответа Зеленского о возможном назначении замглавы ОП экс-чиновника МВД времен Захарченко Татарова, - Инициативная группа пострадавших на Майдане

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По информации Инициативной группы пострадавших / раненых на Майдане, в Офисе Президента готовится назначения на должность заместителя председателя ОПУ еще одного человека времен Януковича-Захарченко - заместителя начальника главного следственного управления МВД того времени Олега Татарова.

Об этом говорится в заявлении Инициативной группы пострадавших / раненых на Майдане, передает Цензор.НЕТ.

"По нашей информации, в Офисе Президента готовится назначения на должность заместителя председателя ОПУ еще одного человека времен Януковича-Захарченко - заместителя начальника главного следственного управления МВД того времени Олега Татарова. По замыслу, должность другого заместителя Андрея Смирнова должны разделить и под Татарова отдать надзор за Офисом генпрокурора, ГБР и МВД.

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То есть человек, который был непосредственно причастен к преследованиям майдановцев, теперь должен возглавить весь правоохранительный блок, который призван расследовать эти преступления. Ранее Татарова пытались назначить заместителем директора ГБР - в пару к Бабикову. Тогда "не срослось". Так не получилось, идет на повышение?

Мы требуем ответа от власти и лично от Президента Зеленского. В феврале он встречался с семьями Героев Небесной Сотни и, глядя в глаза родителям и женам, говорил, как для него важен подвиг наших братьев и сестер. Мы требуем прекратить назначать на высшие государственные должности предателей Януковича и четко озвучить свою позицию в этом вопросе.

Призываем присоединиться к обращению всех участников Революции Достоинства, семьи Героев Небесной Сотни, активистов и неравнодушных украинцев!

Украина превыше всего!" - говорится в заявлении.



