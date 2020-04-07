97 млрд на борьбу с коронавирусом, 20 млрд на пенсии, - Шмыгаль назвал новые цифры "бюджета чрезвычайной ситуации"

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97 млрд на борьбу с коронавирусом, 20 млрд на пенсии, - Шмыгаль назвал новые цифры "бюджета чрезвычайной ситуации"

Премьер-министр опубликовал основные параметры нового бюджета. который должны утвердить депутаты.

Как передает Цензор.НЕТ, премьер опубликовал в Фейсбуке основные параметры изменений в бюджет.

В сообщении отмечается: "Бюджет чрезвычайной ситуации - это первоочередные шаги правительства в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Изменения в бюджет предусматривают изменение акцентов на обеспечение основных потребностей в условиях пандемии. Надеемся, что Верховная Рада как можно быстрее соберется и поддержит наши предложения".

97 млрд на борьбу с коронавирусом, 20 млрд на пенсии, - Шмыгаль назвал новые цифры бюджета чрезвычайной ситуации 01

Бюджет-2020
бюджет Шмыгаль Денис
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Топ комментарии
+4 buannaichidh sinn
«7 апреля 2020.
Росгвардия примет на вооружение пистолет-пулемет СР-2МП для городского боя.
Об этом во вторник, 7 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в силовых структурах.»

Хто тут ще багатіє думкою: «Вот путін уйдьот...»?
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07.04.2020 16:09
+4 belge
97 млрд на борьбу с коронавирусом, 20 млрд на пенсии, - Шмыгаль назвал главные цифры "бюджета чрезвычайной ситуации"

97 млрд на борьбу с коронавирусом, 20 млрд на пенсии, - Шмыгаль назвал главные цифры "бюджета чрезвычайной ситуации" - Цензор.НЕТ 4054 Это ж сколько бабла буде спи22ено под эту программу..
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07.04.2020 16:10
+3 Магистр Йода 9b132211
90 млрд.
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07.04.2020 16:11
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