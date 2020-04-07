97 млрд на борьбу с коронавирусом, 20 млрд на пенсии, - Шмыгаль назвал новые цифры "бюджета чрезвычайной ситуации"

Как передает Цензор.НЕТ, премьер опубликовал в Фейсбуке основные параметры изменений в бюджет.
В сообщении отмечается: "Бюджет чрезвычайной ситуации - это первоочередные шаги правительства в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Изменения в бюджет предусматривают изменение акцентов на обеспечение основных потребностей в условиях пандемии. Надеемся, что Верховная Рада как можно быстрее соберется и поддержит наши предложения".
Росгвардия примет на вооружение пистолет-пулемет СР-2МП для городского боя.
Об этом во вторник, 7 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в силовых структурах.»
Хто тут ще багатіє думкою: «Вот путін уйдьот...»?
Это ж сколько бабла буде спи22ено под эту программу..