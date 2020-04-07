В Киеве с апреля появится новый платеж в счетах на оплату ЖКХ - за обслуживание общедомовых счетчиков, - "Киевтеплоэнерго"

4673 80
В Киеве с апреля появится новый платеж в счетах на оплату ЖКХ - за обслуживание общедомовых счетчиков, - "Киевтеплоэнерго"

С апреля киевляне будут получать счета на оплату жилищно-коммунальных услуг с новым платежом.

Об этом сообщает "Киевтеплоэнерго", передает Цензор.НЕТ.

Сообщается, что в счетах на оплату жилищно-коммунальных услуг за март, которые киевляне получат в апреле, появится отдельная строка с взносами за обслуживание общедомовых счетчиков тепла и горячей воды.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Киевлянка получила платежку за тепло в 53 тыс. грн. В "Киевтеплоэнерго" подтвердили подлинность счета и пояснили причину

"Средний размер взноса составит около 30 грн/квартал. Стоимость указанной услуги, согласно закону Украины "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения", была удалена из тарифа на отопление и горячую воду и будет указываться в счетах отдельно", - говорится в сообщении.

В Киеве с апреля появится новый платеж в счетах на оплату ЖКХ - за обслуживание общедомовых счетчиков, - Киевтеплоэнерго 01

Тарифы ЖКХ
ЖКХ Киев Киевтеплоэнерго
Поделиться:
Назад в рубрику
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+20 Sophia-Maria Duglass
Общедомовой счётчик - на балансе Облэнерго
Пусть сами и платят
показать весь комментарий
07.04.2020 16:23
+19 Владимир Д 93e0c8ca
Уже ввели плату за воздух, кто хочет подышать свежим воздухом, платит от 17 до 32 тысячь гривен за прогулку.
показать весь комментарий
07.04.2020 16:30
+18 Анатолик
В Киеве с апреля появится новый платеж в счетах на оплату ЖКХ - за обслуживание общедомовых счетчиков, - "Киевтеплоэнерго" - Цензор.НЕТ 281
показать весь комментарий
07.04.2020 16:25
Смотреть комментарии