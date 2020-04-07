В Киеве с апреля появится новый платеж в счетах на оплату ЖКХ - за обслуживание общедомовых счетчиков, - "Киевтеплоэнерго"

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С апреля киевляне будут получать счета на оплату жилищно-коммунальных услуг с новым платежом.

Об этом сообщает "Киевтеплоэнерго", передает Цензор.НЕТ.

Сообщается, что в счетах на оплату жилищно-коммунальных услуг за март, которые киевляне получат в апреле, появится отдельная строка с взносами за обслуживание общедомовых счетчиков тепла и горячей воды.

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"Средний размер взноса составит около 30 грн/квартал. Стоимость указанной услуги, согласно закону Украины "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения", была удалена из тарифа на отопление и горячую воду и будет указываться в счетах отдельно", - говорится в сообщении.