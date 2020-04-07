Я не банкир и не имею личного мнения, что должен получить Коломойский, а что нет. Но закон не должен противоречить Конституции, - "слуга народа" Василевская-Смаглюк, подавшая 1689 правок

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Народный депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что законопроект №2571-д по предотвращению отмены национализации или ликвидации банков противоречит Конституции Украины. По словам нардепа, она подала 1689 поправок к законопроекту, чтобы унормировать его с действующими законами и кодексами и исключить отмену в Конституционном суде.

Об этом Василевская-Смаглюк рассказала в комментарии Цензор.НЕТ

Нардеп рассказала, что подавала альтернативный законопроект, но его профильный комитет не принял во внимание.

"Соглашаясь с концептом, поданным правительством, я пыталась сделать так, чтобы этот закон не был обжалован в Конституционном суде и ветирован президентом. Потому что он противоречит нескольким статьям Конституции. Например, 58 ст. Конституции гарантирует, что закон не имеет обратной силы, если речь не идет об улучшении прав граждан. И противоречит этот закон также Европейской конвенции по правам человека - право человека на владение своим имуществом. Противоречит также нескольким статьям различных кодексов - речь идет о Кодексе административного судопроизводства, Хозяйственном кодексе, и еще ряде различных кодексов", - сказала Василевская-Смаглюк.

"Поэтому мои правки касаются того, чтобы унормировать этот законопроект с действующими кодексами и действующей в сейчас Конституцией. Потому что если он будет принят в таком виде как он есть, то будет противоречить этим вышеприведенным кодексам, Конституции, может быть ветирован, введет диссонанс в законодательство и будут проблемы с его имплементацией", - добавила нардеп.

Комментируя вопрос, почему подала такое количество поправок, Василевская-Смаглюк сказала: "Есть правки концептуальные, такие которые идут по всему телу законопроекта. То есть если в одной статье внести правку, то надо вносить в другие статьи поправки и в переходные положения для того, чтобы одна статья не противоречила другой".

Она рассказала, что во время рассмотрения вопроса не будет настаивать на редакционных поправках, а только существенных.

"Какая их часть, на которой я буду настаивать - сейчас не могу сказать, потому что это будет зависеть от условий рассмотрения, будут ли вообще готовы депутаты рассматривать по правке, будут ли применять определенные процедуры, предусмотренные Регламентом для того, чтобы принимать этот закон без рассмотрения", - говорит нардеп.

Отвечая на вопрос о том, сколько времени ей заняло написание поправок, Василевская-Смаглюк заметила:

"Я их писала, еще когда подавала альтернативный законопроект, который зарегистрировала, пожалуй, еще месяц назад или полтора. Тогда я их и писала. Потому что концептуально мой альтернативный законопроект повторяет тот, который подавался Кабмином, кроме тех вещей, которые я хотела исправить, подавая альтернативный, или подавая правки. Поэтому я готовилась к этому системно".

"То есть сначала я посмотрела тот законопроект, который подало правительство, написала к нему замечания, потом написала альтернативный законопроект и подала его. И на основе замечаний подала сейчас правки", - добавила она.

Василевская-Смаглюк так объяснила негативное влияние, которое может принести законопроект, если он будет принят в действующей редакции без поправок:

"Тем, что те владельцы банков, владельцы вкладов в банки, пострадавшие после банкопада от радикальных действий Национального банка не смогут продолжить обжалования действий НБУ в судах. Потому что этот закон блокирует любое судебное обжалование и право на справедливое рассмотрение в суде".

Отвечая на вопрос о том, считает ли она, что Коломойский должен иметь право вернуть "Приватбанк" в свою собственность, нардеп отметила:

"Речь не идет о возвращении "Приватбанка". Правительство предлагает принятием этого законопроекта возможность получить денежную компенсацию. Поэтому, собственно, я думаю, что это должно быть публичное разбирательство в украинских судах и международных судах. Я не банкир, я занимаюсь борьбой с отмыванием средств и борьбой с терроризмом в комитете, поэтому у меня нет личного мнения, что должен получить господин Коломойский, а что нет. У меня есть только мысль, как в законодателя, что каждый закон, который мы принимаем, он не должен противоречить Конституции. Или меняйте Конституцию и отменяйте 58 статью, или пишите законы так, чтобы они соответствовали Конституции".

На замечание о том, что такое количество поправок заблокирует работу парламента, как это сделал закон о рынке земли, Василевская-Смаглюк ответила:

"Это прекрасно, что мы его (законопроект о рынке земли. - Ред.) так рассматривали внимательно. И имели возможность не раз встретиться с президентом и доказать ему свое мнение, что нельзя так безоглядно принимать законопроекты, которые затем будут иметь последствия не только для Коломойского, но и для других людей, которые, например, имели миллионные сбережения в банках, которые были просто национализированы, обанкрочены и выброшены с рынка. И люди эти получили два рубля от Фонда гарантирования вкладов. И сейчас нет права даже на справедливое обжалования этого".

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Напомним, что законопроект устанавливает четкие рамки судебного пересмотра решений Национального банка Украины, а также сокращает возможности судов по установлению размера ущерба, нанесенного бывшим владельцам банка в результате выведения его с рынка. При этом в законопроекте прописано, что признание решения о выводе банка с рынка незаконным не может быть основанием для его отмены.

Принятие этого закона было требованием Международного валютного фонда.

Законопроект получил название "антиколомойского", так как он существенно усложнит возможные попытки Игоря Коломойского вернуть национализированный в 2016 году Приватбанк или получить компенсацию за него.