Самое главное - не ослаблять меры слишком рано, - ВОЗ о карантине

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Всемирная организация здравоохранения пока не имеет рекомендаций для стран по смягчению мер по нераспространению пандемии коронавируса, но призвала не ослаблять их раньше времени.

Об этом сообщил представитель ВОЗ Кристиан Линдмаер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Самое главное – не ослаблять меры слишком рано, чтобы больше не отступать", – заявил он, добавив, что такие заблаговременные решения похожи на утренние пробежки больных, после которых всегда есть риск осложнения.

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