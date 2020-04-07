Самое главное - не ослаблять меры слишком рано, - ВОЗ о карантине

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карантин

Всемирная организация здравоохранения пока не имеет рекомендаций для стран по смягчению мер по нераспространению пандемии коронавируса, но призвала не ослаблять их раньше времени.

 Об этом сообщил представитель ВОЗ Кристиан Линдмаер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Самое главное – не ослаблять меры слишком рано, чтобы больше не отступать", – заявил он, добавив, что такие заблаговременные решения похожи на утренние пробежки больных, после которых всегда есть риск осложнения.

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Коронавирус и карантин
ВОЗ карантин COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+7 Юрій Ан
Самоизоляция - это только первые 5 лет тяжело.
Потом привыкаешь.

Робинзон Крузо.
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07.04.2020 16:53
+4 Антип61
Там у редакторов в названии опять опечатка. Надо так - "Самое главное - не осла, блять..."
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07.04.2020 16:46
+3 XENOmorph X e9763c3a
Меркава Тому що люди такі самі недолугі.Якщо би наприклад,з кожного унітаза казали би,що потрібно на голові носити обкакані труси,люди би носили.
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07.04.2020 16:51
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