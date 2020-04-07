Зеленский должен опубликовать директивы, на основании которых Ермак подписал решение о создании "консультационного совета" с представителями ОРДЛО, - Климпуш-Цинцадзе

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Президент Зеленский должен обнародовать директивы о подписании в Минске решения о создании так называемого Консультативного совета с представителями "ЛДНР".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщила нардеп "Европейской солидарности" Иванн Климпуш-Цинцадзе.

"Господин Президент Владимир Зеленский. Возможно я Вас удивлю, но в Украине существует законодательство, регламентирующее подписание международных договоров и участие в мероприятиях международного характера. Только президент, премьер-министр и министр иностранных дел могут это осуществлять без специальных полномочий, утвержденных директив, указаний и техзаданий. Господин Президент, я требую обнародования их о подписании пресловутого протокола в Минске!" - говорится в сообщении.

По словам нардепа, глава Офиса Президента может сколько угодно рассказывать Зеленскому, что "создание Консультативного совета с бандитами ОРДЛО носит декларативный характер и не предусматривает наступление правовых последствий, но это откровенная ложь".

"Своим выходкой ОПУ не только возмутил украинское общество, а и удивил наших партнеров по нормандскому формату, которые, видимо, не были проинформированы о создании этого совета и, соответственно, отказались от участия в формировании. Своей выходкой ОПУ разрушил главную идею Минской группы как места переговоров Украины с агрессором и подтвердил главные идеологемы Москвы по внутреннему конфликту в Украине", - подчеркнула Климпуш-Цинцадзе.

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"Господин президент, я прошу, чтобы Вы наконец поняли простые вещи:

У нас не гражданская война.

Нам не надо платформы примирения имени Сивохо или имени Ермака.

У нас война с РФ.

Нам не нужен мир любой ценой.

Нам не нужен мир на условиях агрессора.

Нам не нужен мир, чтобы просто кто-то одел на себя корону миротворца ", - подытожила она.

Напомним, 11 марта на заседании ТКГ в Минске был подписан документ о создании Консультативного совета с представителями оккупированного Донбасса в рамках контактной группы. Документ был подписан, в частности, и представителями "ДНР" Натальей Никаноровой и "ЛНР" Владиславом Дейнего.

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